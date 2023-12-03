Чувствовал себя абсолютно безнаказанным: в Петербурге отловили серийного педофила

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Gerlach

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По предварительным данным следствия, пострадавших от рук беспредельщика может быть больше.

Полиция Петербурга задержала серийного педофила: по информации следствия, за несколько лет мужчина успел надругаться над тремя школьницами. Речь идет только о подтвержденных случаях: не исключено, что прецедентов могло быть больше.

Как рассказал источник 5-tv.ru, обвиняемым по делу проходит ранее не судимый уроженец Мурманской области. До недавнего момента подозреваемый зарабатывал на жизнь, подрабатывая доставщиком в одной из крупных фирм, специализирующейся на подобных услугах. Предположительно, в свободное от работы время обвиняемый разыскивал несовершеннолетних в социальных сетях, вступал с ними в переписку, а затем приглашал на домашнее свидание.

Полиция Петербурга задержала серийного педофила по подозрению в растлении трех школьниц. Фото: 5-tv.ru

Всего жертвами педофила-рецидивиста стали три школьницы разного возраста. Одна из жертв полгода вынуждена была терпеть домогательства злоумышленника. Последний эпизод датирован 2023-м годом: от рук развратника пострадала юная петербурженка.

Как отметили в полиции, к действиям интимного характера обвиняемый принуждал школьниц, заранее зная о возрасте согласия. На допросе виновный в содеянном сознался и рассказал, что в интимных отношениях с одной из девушек состоял не меньше двух лет, а третья пострадавшая подвернулась ему под руку «случайно».

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося. Все девушки дали показания против обидчика. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США педофила казнили спустя 40 лет после суда.