Поймай удачу: в каком месяце открывать бизнес каждому знаку зодиака

Фото, видео: www.globallookpress.com / ZAM-Photography; Личный архив Ксении Шаховой; 5-tv.ru

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Существует несколько важных правил. Астрологи не советуют их нарушать.

В каком месяце лучше всего запускать бизнес каждому знаку зодиака, чтобы он был успешным? Ответом на этот вопрос эксклюзивно с 5-tv.ru поделилась астролог Ксения Шахова.

Специалист отметила, что лучше всего учитывать прогноз по личному гороскопу. Однако есть и универсальные закономерности.

«Бизнес, который запускается в течение месяца со дня рождения, даст вам быстрый результат. Он будет хорошо синхронизирован с вашей личностью и связан с личным брендом. Второй и шестой месяц после вашего дня рождения — создаст спокойную среду и приток денег. Но стабильность и рутина будут превосходить. Начало бизнеса в третий и пятый месяц после дня рождения обеспечит вас творческими реализациями и интересными знакомствами. Скорее всего в это дело будут привлечены ваши или чужие дети, братья, сестры, близкие родственники. Ваше дело будет иметь педагогический характер. Бизнес, начатый в четвертый месяц со дня рождения, нужно связывать с недвижимостью и строительством. Либо там будут регулярно возникать вопросы аренды помещения и различные строительные», — уверена Шахова.

Астролог заявила, что бизнес, начатый в восьмой месяц, даст много денег и много рисков. Но в нем иногда могут возникать форс-мажорные обстоятельства. Бизнес, запущенный в девятый месяц привлечет к вам много внимания со стороны других людей. Личное дело, которое стартовало в десятый месяц, позволит быть ближе к официальным структурам. Стоит ориентироваться на государственные контракты. Бизнес двенадцатого месяца стоит отнести к нежелательным. Может появиться зависимость от других людей ил ресурсов. Исключения возможны, если вы связаны со сферами медицины и отдыха.

Самые удачные месяцы для каждого знака зодиака:

Овен — апрель, август и декабрь:

Телец — май, сентябрь и январь;

Близнецы — июнь, октябрь и февраль;

Рак — июль, ноябрь и март;

Лев — август, декабрь и апрель;

Дева — сентябрь, январь и май;

Весы — октябрь, февраль и июнь;

Скорпион — ноябрь, март и июль;

Стрелец — декабрь, апрель и август;

Козерог — январь, май и сентябрь;

Водолей — февраль, июнь и октябрь;

Рыбы — март, июль и ноябрь.

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