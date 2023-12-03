Столкновения можно было избежать? Момент аварии с участием Басты попал на видео

Пятый канал опубликовал видео аварии с участием Басты в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В момент случившегося 43-летний рэпер находился на пассажирском сидении иномарки. Мог ли водитель Басты избежать столкновения с курьером?

Момент аварии в центре Петербурга, одним из участников которой стал Баста, попал на камеры дорожного слежения. Эксклюзивное видео с места ДТП появилось в распоряжении редакции 5-tv.ru.

В опубликованном ролике видно, как арендованное Бастой авто движется по своей полосе. В какой-то момент машина курьера теряет управление, вылетает со своей траектории движения и врезается в бок машины артиста. Сильный удар привел к тому, что Maybach вылетел в сугроб и задымился.

По информации 78.ru, исполнитель сидел на пассажирском сидении в арендованной машине, за рулем находился нанятый для этой поездки водитель. Согласно предварительным данным, с места происшествия Василий Вакуленко вскоре уехал на другом авто. К счастью, обошлось без пострадавших: уже спустя пару часов музыкант вышел на связь с фанатами, попутно поблагодарив их за ажиотаж на «Газпром-Арене».

Любимец поклонников российской рэп-музыки накануне, 2 декабря, дал самый масштабный концерт за всю историю выступлений в Северной столице: мероприятие посетило 64 тысячи петербуржцев и гостей города.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть человек попали в больницу в результате ДТП с колонной военных на Камчатке.