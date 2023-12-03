Дорого / Дешево: во сколько обойдется отдых в Турции в декабре

АТОР: путевки в Турцию в декабре стоят от 85 тысяч рублей на двоих

Фото: www.globallookpress.com / Guido Jr

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Стоит ли улетать из России на новогодние праздники?

Стало известно, во сколько обойдется отдых в Турции россиянам в декабре. Информацией поделились в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что десятидневное путешествие с вылетом 8–12 декабря в пятизвездочном отеле с подогреваемыми бассейнами и системой «все включено» стоит сейчас от 85 тысяч рублей на двоих. При этом максимальная цена такого тура равна 145 тысяч рублей.

Так, отдохнуть в Турции перед Новым годом можно по стоимости ниже на 25 процентов по сравнению с ноябрьскими ценами.

Также отмечается, что номера в отелях категории делюкс стоят максимум 220 тысяч рублей на двоих. «Тяжелый люкс», как отметили в организации, обойдется в суммы от 260 до 440 тысяч рублей на двоих.

По данным туроператоров, в зимний период россияне стабильно выбирают Турцию как направление для отпуска. Сегодня улететь в Анталью прямыми рейсами можно не менее чем из десяти больших городов России.

В этом курортном городе в 12-м месяце календаря воздух прогревается до 19 градусов, солнечно, однако в море не получится искупаться, так как температура воды в нем в это время некомфортна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, куда отправиться на новогодние праздники.