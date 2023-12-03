Кошмар для метеочувствительных: кого магнитная буря валит с ног и как от этого спастись

Пенсионерам и людям с проблемами с сердцем нужно остерегаться магнитных бурь

Фото: www.globallookpress.com / Christin Klose

Читайте нас в: Дзен Новости

Сильнейшая вспышка на Солнце, растянувшаяся сразу на двое суток, приковала к кровати сотни тысяч человек.

В ночь на 1 декабря жители Земли прочувствовали на себе последствия очередной вспышки на Солнце. Сильнейшая магнитная буря буквально свалила с ног сотни тысяч метеозависимых людей. Уже утром в субботу, 2 декабря, воздействие на организм полностью повторилось. Физики назвали возникший всплеск одним из самых сильных за последнее время, спровоцировавший, в свою очередь, появление северного сияния в регионах, территориально отдаленных от Заполярья. Кому такие природные феномены особенно опасны и чем?

Угроза для женщин и мужчин

В периоды магнитных бурь у наиболее восприимчивых к ним людей обостряются мигрени, «скачет» давление, ломит суставы, часто бывает бессонница. Особенно стоит быть внимательными к своему здоровью в этот период беременным женщинам: магнитные бури способны спровоцировать преждевременные роды.

Однако представительницы прекрасного пола все же не самая уязвимая категория людей в этом случае. Больше всего подвержены магнитным бурям пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Считается, что наибольшее влияние магнитные бури оказывают на сердечно-сосудистую систему: возрастает вязкость крови, в результате возникают трудности у людей с больным сердцем.

Тяжело приходится в такой период и детям. Чаще всего проблема влияет на грудничков и детей дошкольного возраста. В период природных катаклизмов они могут больше капризничать, плакать и хуже спать. Такое поведение, по словам врачей, обусловлено незрелостью структур головного мозга.

На какие симптомы особенно важно обращать внимание

Ухудшение в здоровье может ощутить любой человек, даже полностью здоровый. Вдвойне важно обращать внимание на неприятные симптомы, появляющиеся в этот период. Как утверждают врачи, основные жалобы в период магнитных бурь выглядят так: проблемы в работе сердца — боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка, перепады давления, головокружения, тошнота, боли в суставах, мигрени или другие виды головной боли. В этом же списке нередко упоминаются бессонница, боли в мышцах и суставах, упадок сил, повышенная раздражительность, беспокойство или другие перемены настроения.

Степень чувствительности и выраженность перемен у каждого своя. Она зависит от состояния здоровья, возраста, психологического состояния и даже места проживания — жители крупных мегаполисов и более северных регионов больше ощущают влияние магнитных бурь.

Как пережить магнитную бурю без риска для здоровья

Есть несколько советов, чтобы уменьшить влияние магнитной бури на здоровье. Вот общие и универсальные рекомендации, которые подойдут практически всем. В первую очередь, в этот период следует уменьшить физические нагрузки, чередовать периоды работы с отдыхом, спать не меньше восьми часов в сутки. Активизировать кровообращение — сделать легкую утреннюю зарядку, принять контрастный душ, растереться жесткой щеткой. Насытить кровь кислородом — гулять на свежем воздухе, обязательно проветривать помещение, освоить приемы дыхательной гимнастики. Убрать из рациона жирные и жареные блюда, добавить больше свежих фруктов и овощей.

Пить больше воды, чтобы преодолеть загустение крови. Регулярно делать легкий массаж шейно-воротниковой зоны или всего тела, чтобы улучшить кровообращение, пишет Evolutis Clinic.

Для пациентов с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит убедиться, что под рукой есть лекарства, которые принимаются постоянно или при обострениях.

Ранее 5-tv.ru писал, почему магнитные бури так влияют на здоровье.