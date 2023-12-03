«Самая главная»: исполнитель SHAMAN назвал лучшую песню года

SHAMAN назвал гимн России одной из главных и лучших песен 2023 года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Среди самых важных композиций артист выделил две. Какие же?

Российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выделил для себя две лучшие песни уходящего 2023 года. По его словам, первая и самая главная — гимн России. А что насчет второй?

«После обращения президента (Владимира Путина. — Прим. ред.) этот год традиционно открывал гимн России. Эта песня самая главная. А после нее следовала песня «Я русский», — заявил SHAMAN на мероприятии «Песня года».

Недавно по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) SHAMAN был назван лучшим певцом 2023 года. И в этом нет ничего удивительного — его творчество уже давно находит отклик в сердцах миллионов соотечественников. Особенно песня «Я русский».

Ярослав Дронов самостоятельно продюсирует свое творчество, сам сочиняет песни и пишет к ним музыку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что россияне так полюбили Ярослава Дронова.