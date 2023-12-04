Пушки «Рапира» уничтожают опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Пушка «Рапира»

На этих кадрах показана работа расчетов противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» на купянском направлений, где артиллеристы уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ.

Пушки «Рапира» предназначены для поражения бронированных целей. Учитывая их небольшую дальность, артиллеристы вынуждены работать с ближних дистанций. Чтобы избежать потерь, они действуют в тесном взаимодействии с операторами разведывательных БПЛА, которые видят ситуацию на поле боя и корректируют работу орудий.

Танк Т-62М

А на этих кадрах уже показана боевая работа экипажей танков Т-62М в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР). Танкисты с расстояния двух километров уничтожили бронетехнику и подавили огневые средства противника.

Модернизированные танки Т-62М оснащены новыми тепловизионными прицелами, комплексами наведения, средствами защиты и противоминными тралами. Бойцы рассказывают, что в среднем в день у них бывает по четыре-пять боевых выездов и все — с поражением бронетехники противника.