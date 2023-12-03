Звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян стали родителями во второй раз

Фото: Instagram* / pinchuk_official

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У сына знаменитостей Давида появился младший брат.

Звезды реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян рассказали поклонникам о радостном событии — в первый день зимы на свет появился их второй сын. В личном блоге глава семейства опубликовал первые фото с малышом и видео с партнерских родов. Арай был рядом с женой от начала и до конца: держал за руку во время схваток, кормил с вилочки, подавал воду, веселил и называл своим бегемотиком, а потом перерезал пуповину и взял на руки долгожданного наследника.

«Мы стали родителями второй раз», — подписал ролик Чобанян и принялся принимать поздравления.

Ирина Пинчук впервые стала мамой летом 2021 года. Замуж за избранника она выходила с уже большим животом. Мальчика назвали Давидом. Жизнерадостный и смышленый паренек очень быстро обрел популярность в соцсетях, за его персональным аккаунтом следят 140 тысяч фолловеров. Родители малыша с его рождения делились трогательными и забавными моментами семейной жизни с публикой, а еще мечтали о втором.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян со вторым сыном. Фото: Instagram* / pinchuk_official

О беременности Пинчук рассказала в апреле этого года. В личном блоге она опубликовала видео, на котором сообщает счастливую новость мужу: друзья встретили пару из аэропорта с надписью: «Ты станешь отцом дважды». Поначалу Чобанян не поверил, что вечеринка организована для него. По прилете он заметил веселую толпу, но не сразу узнал своих товарищей. А когда разглядел знакомые лица, восторгу не было предела.

Ирина Пинчук регулярно делилась с подписчиками эмоциями ожидания. Показывала, как не может влезть в старую одежду, как над ней подшучивает муж, говорила, что получила все, о чем только могла мечтать. Лишь одно омрачало будни беременной звезды — она снова начала быстро набирать вес. После первых родов ей пришлось долго и усердно работать, чтобы вернуть стройную фигуру. Сейчас, судя по всему, переживания о лишних килограммах далеко не на первом плане — все внимание сконцентрировано на новорожденном сыне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег потратили Пинчук и Чобанян на гендер-пати.

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