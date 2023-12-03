Филипп Киркоров принимал роды в автобусе, но ребенка в честь него не назвали

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Знаменитый артист рассказал невероятную историю, а затем предсказал появление сына у Люси Чеботиной.

Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, что однажды принимал роды в автобусе. Как рассказал певец на красной дорожке «Песни года», было это где-то «между Чебоксарами и каким-то городом рядом», стоявшая рядом исполнительница Люся Чеботина слушала коллегу, не отрывая от него взгляда. А потом получила персональное предсказание относительно ее собственных детей.

«Мы ехали в автобусе, это было в далеком моем прошлом. Начались роды, схватки у женщины, и я принимал роды. Я тогда еще не был столь популярен, чтоб приняв роды в честь меня назвали ребенка, по-моему, Митей назвали», — вспоминал Киркоров.

Как пишет издание Super.ru, Чеботина, дослушав историю до конца в шутку спросила, готов ли Филипп Бедросович оказать ей аналогичную услугу. Ответил, многозначительно приложив руку к груди: «Почту за честь». Как добавила певица, она уверена, что у такого врача она точно будет в безопасности. А там, глядишь, и песню прямо в палате новую запишут, и клип снимут — это будет успех.

Киркоров настрой Чеботиной подхватил и взялся предсказывать ее будущее. Так как он, по собственным словам, правнук Ванги. Артист заявил, что у его коллеги через два-три года непременно родится сын. И кто бы ни принял роды, и как бы исполнительница ни назвала наследника, Филипп Бедросович возьмет его под свое заботливое крыло.

«С такой любовью, с которой я отнесусь к ней, не отнесется ни один доктор мира. Я просто знаю, что у Люси когда-нибудь будет сын. И если это будет сын, я буду крестным, я тебе обещаю. Я лучший крестный в мире», — сказал Киркоров.

Жизнь народного артиста кажется невероятным приключением, и дело не только в неугасающей славе. В этом гожу он особенно удивил поклонников, преобразившись до неузнаваемости. С помощью пластического хирурга Тимура Хайдарова он постройнел и помолодел. Как говорит сам — все ради новой любви. Ранее, писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров проговорился о своем романе и указал на возлюбленную под прицелом десятка камер.