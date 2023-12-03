Будущее уже здесь: чем удивляли Путина на III Конгрессе молодых ученых

Фото, видео: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Уникальное по масштабу мероприятие развернулось в «Сириусе».

На уходящей неделе президент России отдельно встретился с молодыми учеными, съехавшимися со всей страны на Конгресс в Сириусе, и у 18 из них была уникальная возможность задать вопрос Владимиру Путину, не дожидаясь прямой линии, и продемонстрировать свои работы. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат заглянул в будущее.

За каждым сантиметром по игрушечному городу — ювелирная работа джойстика, а еще — несколько дней, месяцев или даже лет работы.

«Это все сделано своими руками», — рассказывают участники Конгресса.

И это вовсе не игры — учитывая, что юные изобретали копируют свои маленькие механизмы с их промышленных аналогов. Например, как этот «Прорыв» — так называется автоматизированный комплекс для атомных станций нового поколения.

Вообще, количество совсем молодых участников на Конгрессе молодых ученых с каждым годом становится все больше. Юрию Мельникову — всего 13 — он уже придумал биоконтейнер для переработки полиэтилена — внутри личинки восковой моли, которые едят пластик.

«Один килограмм личинок за 40 дней способен перерабатывать пять килограммов полиэтилена», — подчеркнул молодой человек.

На конгрессе — 25 стендов, на которых представлены отечественные технологии молодых ученых. Часть из них смогли показать свои разработки президенту.

«Вот с этой маленькой ячейки может считываться 15 миллиардов букв», — рассказали Путину.

«Букв?» — удивился глава государства.

«Букв, нуклеотидов, то есть тех кирпичиков, из которых состоит РНК», — уточнили в беседе с президентом.

Для каждого из пяти тысяч участников максимально доверительный и конструктивный диалог науки и государства очень важен. Теперь, аспиранты, исследователи, изобретатели понимают, если их идеи и опытные экземпляры действительно стоящие — их обязательно заметят и помогут. Все потому что, они сами помогают стране. Об этом на встрече с молодыми учеными заявил Владимир Путин. Подробнее — в репортаже.