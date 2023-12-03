«Это огромная ответственность»: Путин рассказал, что значит быть русским

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

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Это не только принадлежность к нации, но и почитание традиций и ценностей родной страны

Россия и сама проходит этап важной трансформации. Мы освобождаемся от очарования западными идеалами и определяем свою судьбу. Своеобразной библиотекой знаний о собственной стране стала грандиозная выставка «Россия», которая вот уже месяц работает в пространстве ВДНХ в Москве. Просто выставкой достижений это место назвать язык не поворачивается.

Там буквально вся Россия. Со своими успехами, переживаниями и мечтами. Самые амбициозные проекты от всех 89 регионов участвуют в интернет голосовании за звание самого-самого. И. похоже, лидер уже определился. Из 1100 вариантов с гигантским отрывом — проект «Алые Паруса». Его уже поддержали почти два миллиона 300 тысяч человек, это четверть от всех проголосовавших. Праздник выпускников, придуманный в Ленинграде, был возрожден в 2005-м по инициативе правительства Петербурга, Банка Россия и Пятого канала. И теперь это уникальное мероприятие — визитная карточка не только Северной столицы, но и всей страны.

Праздник на Неве — это не просто яркое водно-пиротехническое шоу плюс концерт. Это еще и манифест стране и миру, который на языке символов отвечает на вызовы времени. «Россия — страна возможностей» — девиз возрожденных «Алых парусов» отражал суть возрождения страны в нулевые. В 2014-м, когда весной Крым вернулся в состав России, выпускники солнечного полуострова стали почетными гостями праздника.

В 2022-м был организован первый телемост Петербург — Мариуполь, когда в приазовском городе только начиналось возрождение после тяжелейших боев. В ответ на беспрецедентные западные санкции, которые должны были «разорвать в клочья» экономику страны и поставить под угрозу проведение самого праздника, на Неве появился наш ответ, специально созданный для «Алых Парусов», бриг «Россия». Легкий, грациозный, завораживающий. В этом году — новый этап. Автор хита «Я русский» с палубы корабля-мечты под алыми парусами призвал задуматься, а что такое Россия.

Время действительно ставит перед нами непростые вопросы, кто мы и что мы можем сделать для своей страны. Прошедший на этой неделе в Москве Всемирный русский народный собор — это как раз попытка дать ответы на эти важнейшие вопросы. Причем «русский» в названии — это не национальность. Это определение себя как части русской истории, культуры, цивилизации. Недаром на соборе были представители разных народов и религий.

«Быть русским — это прежде всего ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России, именно в этом истинный патриотизм. И как русский человек хочу сказать: только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране, объединены общностью исторической судьбы», — сказал Владимир Путин.

Для русского мира, как отметили на соборе, есть угрозы очевидные и не очевидные. Первые мы все знаем — это давление со стороны Запада, попытки внести раскол по территориальному или национальному признаку. Не очевидная угроза — разрушение семьи, то есть основы общества. Семьи не только в юридическом понимании союза мужчины и женщины, но и в широком смысле — с преемственностью поколений и общими ценностями.

Запредельный темп жизни и лавина информации делает из людей даже не винтики — атомы. Но главное свойство атомов — хаос. При том что семья остается главной ценностью для подавляющего большинства россиян. Последний опрос ВЦИОМ выявил приоритеты для разных возрастов. И да, важна самореализация, особенно для молодежи, гордость за страну, права и свободы, но семья — превыше всего. У нас есть шанс сохранить эту нашу великую ценность.