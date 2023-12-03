Оставался при своем мнении: что Киссинджер говорил об Украине и ее будущем

Фото, видео: Reuters / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Ныне покойный экс-госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира, многолетний теневой кардинал американской политики за свою карьеру стал одной из влиятельнейших фигур в мировой политике.

Трудно договориться, когда оппоненты общаются на разных языках. И я даже не про лингвистику — английский, русский. Я про разный язык восприятия мира. Америка все не может отделаться от мессианства, то есть от идеи навязывания собственной идеологии другим странам, и от ощущения гегемонии, что уже давно не так. Но сейчас практически не осталось в западном истеблишменте политиков, способных принимать решения исходя из реальной ситуации.

Одним из таких был Генри Киссинджер, которого называют патриархом американской дипломатии и основателем нового подхода к ведению дел, так называемой «реальной политики». Он стремился как раз понять оппонента. Как этим пониманием он пользовался — уже другой вопрос. Но адекватности ему было не занимать до конца дней.

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Вот показательные кадры. Уже отметив вековой юбилей, он прилетел в Китай, чтобы попытаться улучшить отношения Вашингтона и Пекина. Киссинджер умер на этой неделе, похороны пройдут на главном мемориальном кладбище — Арлингтонском, со всеми возможными почестями.

Почти 20 лет он определял американскую внешнюю политику, причем в самую острую фазу Холодной войны. Да и потом, на пенсии, часто консультировал лидеров мировых держав. С Владимиром Путиным он встречался более 20 раз, российский президент направил официальные соболезнования семье Киссинджера.

Его нельзя назвать другом России, но и нельзя было назвать врагом — он был умным противником, когда интересы двух стран расходились. И дельным советником, когда интересы совпадали. Он не церемонился, надо было разбомбить Камбоджу — не проблема, надо было договориться с Северным Вьетнамом — провел почти 70 встреч с коммунистическим лидером. Он даже считал допустимой локальную ядерную войну, если от этого выиграли бы США. Киссинджер, воспитанный в иудейской семье, немец-эмигрант верно служил своей новой родине, игнорируя главные принципы американской демократии — свободу слова, права человека. Может, потому что он знал цену этим ценностям?

В отношении Украины он до последнего был сторонником нейтрального статуса для страны по типу Финляндии, эдакого моста между востоком и западом. Отмечал особые многовековые отношения между Москвой и Киевом. И лишь в этом году переменил позицию, мол, Украину можно уже и в НАТО брать. Но не уточнял — в каких границах?

На этой неделе из-за сильного ветра дважды пострадал главный символ Украины — гигантский флаг возле Родины-Матери. Сначала полотнище разорвало пополам, когда вывесили новое, ветер и тут оторвал части. Дурной знак. На Януковича, когда он был президентом, падал венок, его карьеру похоронил Майдан. На инаугурации Порошенко упал в обморок караульный, и весь срок падали замертво его солдаты в зоне АТО.

При Зеленском флаг Украины разрывает на части. Пока страна приближается к членству в НАТО, как заявили в альянсе. Может, в этом и есть план? Во всем разбирался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.