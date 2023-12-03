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События 80-летней давности как нельзя лучше укажут Западу, где искать справедливости.

Сейчас не то время, чтобы носить «розовые очки»: когда англосаксам надо — они отлично умеют договариваться. Самый яркий пример — события 80-летней давности, «Тегеран-43» — первые личные переговоры лидеров антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании.

О значении тех переговоров говорит такой факт: Сталин в первый и последний раз в жизни решился лететь на самолете — вот на таком, американском Douglas C-47. Для Рузвельта, прикованного к инвалидному креслу, это была самая дальняя поездка в его жизни.

Британский монарх Георг VI передал 50-дюймовый клинок в знак мужества защитников Сталинграда. И Черчилль, урожденный герцог Мальборо вручил этот королевский подарок Сталину, сыну сапожника, коммунисту, целью которого было разружение империй и монархий, потому что надо было договариваться. Ведь Красная Армия выдержала натиск врага и уже только наступала — после Сталинграда была курская Дуга, форсирование Днепра, освобождение Киева.

И договорились: западные союзники пообещали открыть второй фронт во Франции. СССР заявил о готовности начать войну с Японией, после Германии. Обсудили и послевоенное мироустройства — границы, репарации, создание ООН. И принципы, заложенные в Тегеране, продержались как минимум до распада СССР и до выхода НАТО непосредственно к нашим, российским границам. Может, западные «партнеры» ждут наших новых знаковых побед, чтобы встретиться и обсудить вопросы мира?