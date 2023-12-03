Позвольте вас на эшафот: Зеленского ведут к смерти «свои» же люди?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Не секрет, что лидер Украины почти полностью бесправен. Но только ли за рубежом сидят его «управленцы»?

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает мечтать, что Донбасс он еще сумеет захватить, как и Крым, ну уже хотя бы признает, что это будет непросто — потому что местные жители этого не хотят.

Сейчас главный вопрос — кого сделают крайним за провал проекта «анти-Россия». Зеленский пытается спихнуть ответственность на военных — они же не показали результатов! Те держат марку — нет нет, вы верховный главнокомандующий — вам и на эшафот. Отодвинутые от кормушки в последние годы политики поднимают голову — пытаются доказать западным кураторам свою эффективность.

Недаром Петр Порошенко рванул в Европу, и недаром его показательно под камеры из страны не выпустили. Экс-президента! Ну и наконец, объявился целый хор «провидцев», которые переобуваются налету и уже самые заукраинские спикеры не стесняясь говорят: «Так Россия побеждает». Но мы же помним все их выступления.

Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.