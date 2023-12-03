«Безопасность и благополучие народа»: о чем говорил Путин на Всемирном русском соборе

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства поднял много тем, в том числе о суверенитете нашей страны.

В этих русских названиях сел и поселков, за которые сейчас идет ожесточенная борьба в Донбассе и в Новороссии — зашифрован ключ к осознанию того, что такое спецоперация и какие у Москвы цели — защите «Русского мира» от попыток Запада руками украинских военных лишить части своей исконной территории, своего суверенитета.

Владимир Путин выступил с программной речью на юбилейном Всемирном русском народном соборе. Впервые его заседание прошло в далеком 93-м году, когда молодая Россия была на грани коллапса и гражданской войны, и речь также шла о сохранении суверенитета. За 30 лет угрозы изменили географию и масштаб, но не исчезли.

«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией — сильной, независимой державой, страной-цивилизацией», — сказал российский лидер.

В зале было много ветеранов спецоперации: и тех, кто с первых дней еще 2014 года встал на защиту Донбасса, русского Донбасса. Президент и собравшиеся почтили минутой молчания память погибших солдат, настоящих сынов Отечества.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.