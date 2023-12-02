«Символический акт мести»: исламисты планируют нападение на принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Pohl

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Медиа-портал «Аль-Каиды»* призвал атаковать британскую королевскую семью, чтобы поддержать ХАМАС.

Исламисты задумали нападение на сына короля Великобритании Карла III принца Гарри. Об этом сообщается в материале портала Focus online, авторы ссылаются на отчет представителей немецких органов безопасности, в частности, Федерального управления уголовной полиции (Нем. Bundeskriminalamt или BKA. — Прим. ред.). Согласно этой теории, агитаторы хотят использовать «нападения с кровопролитием и революции для поддержки палестинцев», а Гарри, по их мнению, символизирует «ненавистный Запад и сторонников Израиля».

Покушение на принца станет актом поддержки палестинского движения ХАМАС. Кроме того, по мнению исламистов, на его плечах вина — военная служба в Афганистане. Поэтому покушение якобы является одной из важных целей. По данным издания, неделю назад медиа-портал «Аль-Каиды»* призвал мусульманское население всего мира совершить нападение на британскую королевскую семью.

«Принцу Гарри угрожает новая опасность… Помимо прочего, предполагалось нанести удары по личному составу ВВС на Западе. Особое внимание следует уделить США и принцу Гарри. Аналитики BKA расценили этот призыв как „символический акт мести и наказания для всех сторонников Израиля“», — сказано в материале.

Как сообщают авторы статьи, принц Гарри дважды в течение нескольких месяцев участвовал в боевых миссиях в Афганистане, он был вторым пилотом британского ударного вертолета против движения «Талибан»** и других террористических организаций. В своих мемуарах герцог Сассекский также признавался, что за время службы лишил жизни 25 человек. Говорил, что не гордится этим, но и не стыдится. В бою он воспринимал противников как «шахматные фигуры, которые убирал с доски».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого из членов королевской семьи принц Гарри назвал расистом.

* — Запрещенная в России террористическая организация

** — Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность