Умер герой песни «Батяня-комбат» генерал Александр Солуянов

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

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До своего 70-летнего юбилея Герой Советского Союза не дожил буквально 18 дней.

В возрасте 69 лет жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов. Об этом сообщил ТАСС член центрального правления Союза десантников РФ Валерий Юрьев.

Солуянов не дожил до своего 70-летнего юбилея буквально 18 дней. Причина смерти не названа.

Герой Советского союза известен не только своими мужественными подвигами, но и благодаря песне группы «Любэ» — «Батяня-комбат». Когда композиция стала хитом, режиссер Никита Михалков решил снять для нее клип. На главную роль был приглашен Солуянов, поскольку именно его имя в один голос назвали десантники, когда в армии стали искать того, кто действительно подходит на эту роль.

Однако, как рассказывал Михалков в интервью aif.ru, до монтажа дело так не дошло, поскольку ему пришлось переключиться на фильм «Сибирский цирюльник». И такому исходу режиссер был в конечном итоге рад, потому что «образ „Батяни-комбата“ должен остаться собирательным».

Звание Героя Советского Союза было присвоено Солунову 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

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