«Казалось, она меня ломает»: что Тодоренко заставила делать Топалова в Новый год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец признался, что первый совместный праздник с будущей женой обернулся скандалом.

Певец Влад Топалов и его жена телеведущая Регина Тодоренко рассказали корреспонденту 5-tv.ru, как провели первый Новый год вместе. Вопреки ожиданиям, это была история не о романтическом вечере, полном трогательных сюрпризов, а о крупной ссоре из-за разных взглядов на традиции.

По словам Топалова, тогда ему казалось, что возлюбленная буквально пытается его сломать. Артист отметил, что лишь со временем понял — Тодоренко не пыталась сделать из него другого человека, наоборот, «собирала его по кусочкам». Но важное знание пришло не сразу, поначалу исполнитель неистово сопротивлялся. Первый совместный Новый год пара отмечала в 2017-м.

«Регина Петровна мне сказала, что у нее есть определенные ритуалы, которые нужно делать в Новый год, а я очень не люблю ни Новый год, ни ритуалы, ни елку, ни игрушки, ни Деда Мороза. Она еще тогда не так сильно меня преобразила, как сейчас, я тогда был на стадии слома, она заставила меня», — вспоминал Топалов на премьере фильма «Елки 10».

Праздничный ритуал представлял собой визуализацию желаний и планов на грядущий год. Нужно было положить под елку пять предметов, которые ассоциируются с ценностями, которые человек хочет взять с собой в будущее.

«Я дико упирался, мы страшно поругались. В общем, я был ужасно зол, но я это сделал. Ничего не сбылось кстати», — посмеялся Топалов.

Регина Тодоренко отметила, что избранник не только поддался уговорам вместе соблюсти ритуал. После этого он даже написал на листке бумаги новогоднее желание, сжег его, положил пепел в шампанское и выпил! Топалов тут же перебил жену и оправдался: «Это я делаю уже много-много дет еще по приказу мамы». Судя по всему, женщины артиста окружают исключительно настойчивые.

Ранее 5-tv.ru писал о творческом пути и личной жизни Влада Топалова.