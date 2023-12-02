Умерла оперная певица Медея Амиранашвили

Фото: © РИА Новости / Б. Головко

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Артистка исполняла главные партии во многих постановках.

Скончалась советская оперная певица Медея Амиранашвили. Об этом сообщила Тбилисская государственная консерватория.

Медея Амиранашвили родилась в Тбилиси в 1930 году. С 1954 по 1991 год была солисткой Грузинского театра оперы и балета, где исполняла главные партии во многих постановках. Выступала с камерным репертуаром, много гастролировала за рубежом.

С 1991 по 2006 годы Амиранашвили занимала должность худруководителя Кутаисского государственного оперного театра. Также с 1967 по 1970 год была депутатом Верховного совета Грузинской ССР.

Являлась народной артисткой Грузии (1965) и народной артисткой СССР (1976).

Амиранашвили ушла из жизни в возрасте 93 лет. Причина смерти не названа.

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