Переход на электронные медкарты в России станет обязательным с 2024 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Глава Минздрава объяснил, для чего нужна эта процедура.
Переход на электронные медицинские карты в России с 2024 года станет обязательной процедурой. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
«К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — сказал Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение».
Он пояснил, что соответствующее решение необходимо в том числе и для того, чтобы осуществить преемственность между уровнями оказания медпомощи.
Кроме того, Мурашко пошутил, что отказ от бумажных медкарт поможет решить проблему с часто встречающимся неразборчивым почерком врачей.
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