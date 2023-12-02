Переход на электронные медкарты в России станет обязательным с 2024 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Глава Минздрава объяснил, для чего нужна эта процедура.

Переход на электронные медицинские карты в России с 2024 года станет обязательной процедурой. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — сказал Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Он пояснил, что соответствующее решение необходимо в том числе и для того, чтобы осуществить преемственность между уровнями оказания медпомощи.

Кроме того, Мурашко пошутил, что отказ от бумажных медкарт поможет решить проблему с часто встречающимся неразборчивым почерком врачей.

Прежде стало известно, что российских врачей освободят от ряда обязанностей. Каких именно — читайте в нашем материале.