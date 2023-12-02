Мэр Краснодара сообщил о пресеченной попытке атаки Украины на регион
Виктория Алакоз 105 0
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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Предварительно, никаких разрушений на земле нет.
Вооруженные силы России пресекли попытку киевского режима атаковать территорию Краснодарского края. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.
Он уточнил, что российские силы сработали оперативно и слаженно, никаких разрушений на земле нет.
«Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе. Могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой. <…> Попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города», — сообщил Наумов.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что 2 декабря над Азовским морем были успешно уничтожены две украинские ракеты С-200.