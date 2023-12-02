Певица Юлия Михальчик вышла в свет на последних месяцах беременности

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистка совсем скоро станет мамой во второй раз.

Певица Юлия Михальчик вышла в свет на позднем сроке беременности. Артистка появилась на концерте коллеги Александра Киреева в Omega Rooftop в Москве.

Михальчик была одета в черные брюки и рубашку. Однако округлившийся живот певицы был заметен даже несмотря на свободную одежду.

О беременности исполнительницы стало известно в октябре. Скорое прибавление в семье она скрывала от общественности достаточно долгое время. Лишь пару месяцев назад поклонники узнали, что она находится на седьмом месяце. Судя по всему, малыш Михальчик совсем скоро появится на свет.

Это не единственные изменения в жизни певицы. В октябре она также призналась, что во второй раз вышла замуж. Согласно сообщениям СМИ, ее избранником стал состоятельный бизнесмен.

От первого брака с предпринимателем Владимиром Гоевым у Михальчик есть десятилетний сын.

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