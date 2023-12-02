Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с угрозой.

Над Азовским морем успешно уничтожены две украинские ракеты С-200. Известно, что недавно они были переоборудованы для поражения целей на земле. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с угрозой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы 27 раз успешно атаковали ВСУ. Все цели успешно поражены