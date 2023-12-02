«Независимости не осталось»: Кличко жестко раскритиковал Зеленского

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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По мнению мэра Киева, президент Украины привел страну к серьезным проблемам.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что действия Владимира Зеленского на посту президента Украины привели к печальным последствиям для страны. Об этом политик заявил в интервью изданию Spiegel.

По словам Кличко, Зеленский сделал все, чтобы на Украине почти не осталось независимых институтов власти, а страна движется к авторитаризму.

«На данный момент остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление», — убежден мэр Киева.

Это не первое правдивое заявление Виталия Кличко. До этого он признавался, что власти Украины оказались не способны финансировать ВСУ и пытаются переложить бремя на мэрии городов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кличко раскрыл всю правду об отношениях с Зеленским.