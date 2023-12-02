В США рассказали о больших потерях ВСУ из-за двойных ракетных ударов ВС РФ

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Снаряды, выпускаемые комплексами «Искандер», практически непобедимы украинскими ПВО.

Из-за двойных ракетных ударов российской армии Украина несет огромные потери. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

По данным американских СМИ, двойные удары, которые армия России наносит с использованием системы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», приводят к огромным потерям среди боевиков ВСУ. Более того, западные аналитики признают, что противовоздушная оборона Украины становится все более истощенной, а на фоне наращивания военных объемов России ситуация в зоне СВО для Киева становится еще тяжелее, чем раньше.

«Огромное и растущее превосходство в ракетных системах класса „земля — земля“ остается центральным фактором, обеспечивающим российским войскам значительные преимущества на фронте», — сообщает издание.

Стоит отметить, что снаряды, выпускаемые российскими комплексами «Искандер», практически неуязвимы для систем ПВО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России создали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РСЗО.