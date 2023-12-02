Семейные драмы: ТОП-7 звезд, которые не общаются со своими родителями

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Кто-то обижен из-за детской травмы, а у кого-то отношения разладились во взрослом возрасте.

Родители имеют большое значение в жизни каждого человека, их влияние на нас настолько велико, что переоценить его невозможно. И пока одни звезды признаются, что если бы не их мама с папой, то они бы не добились таких успехов, другие рассказывают прямо противоположные истории.

У некоторых знаменитостей были такие сложные отношения с родителями, что они просто прекратили общение с ними или сократили его до минимума. И на это у них есть веская причина.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова. Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Девочка родилась в самой обычной рабочей семье, никак не связанной с искусством. Отец ушел, когда девочке исполнился год. Главной причиной развода стала свекровь Татьяны Владимировны, которая не давала жить молодой семье, постоянно высказывала невестке претензии. Сын всегда принимал сторону матери. После развода он не участвовал в воспитании дочки, не помогал семье материально.

По этой причине Светлана сейчас не желает общаться со своим родителем. Зато ее мама сделала все, чтобы дочка ни в чем не нуждалась. Одинокая женщина хваталась за любую работу — была дворником, уборщицей, маляром. Теперь у Светланы есть и отчим — Александр Геннадьевич, иногда на премьерах фильмов он появляется рядом с Татьяной Владимировной.

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитая гимнастка родилась в семье историка и библиотекаря. Мама Зульфия Утяшева — это человек, которого Ляйсан вспоминает во всех своих интервью. Мать и дочь были очень близки, были единым организмом до неожиданного и раннего ухода Зульфии из жизни.

1990-е годы были сложными для всей страны, и для семьи Утяшевых в том числе. Ляйсан говорила в своих интервью, что бизнесмен-отец часто приходил домой пьяным. Как это часто бывает, распускал руки, попадало и маме, и дочке.

Про свое похищение конкурентами отца Ляйсан рассказала, когда стала взрослой. Ей отрезали косичку и послали отцу, чтобы был поуступчивее. Девочка смогла сбежать, худенькая малышка пролезла в форточку и не побоялась остановить фуру дальнобойщика, который оказался порядочным человеком и довез до безопасного места. Мать развелась с отцом, и это было большим счастьем. Ни угроз, ни расправ, ни драк, это осталось в прошлом.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Она уже с четырех лет росла без отца. Александр Корчунов оставил жене и дочери квартиру, но с тем условием, что он не будет платить на содержание Анфисы алименты. С того момента он исчез из жизни своего ребенка. Появился родитель только спустя много лет и то, на экранах телевизоров с речью о своей «нерадивой» дочери, которая слишком раскованно себя ведет перед зрителями. После такого Анфиса не пригласила его даже на свою свадьбу, но в душе она желала перемирия. И когда у нее родился сын, позвала так называемого деда в гости.

Казалось, что семья воссоединилась. Дочка старалась общаться с отцом, только идиллия длилась недолго. Артистка узнала, что родитель чтобы заработать и стать известным посещает различные ТВ-шоу, на которых высказывается о ней не самым лучшим образом. Такое предательство Анфиса Чехова не потерпела и полностью отказалась от общения с Александром Корчуновым.

На его похоронах звезда призналась, что несмотря на сложный характер отца, все же продолжала его любить. Из прессы известно, что Александр Корчунов последние годы жил очень бедно и даже не имел своего жилья — ночевал у друзей, а на жизнь зарабатывал подработками курьером.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Известная телеведущая и актриса выросла в простой семье. Когда ей было пять лет, отца посадили, а мама, чтобы прокормить семью работала на рынке. Из-за тяжелого финансового положения Настасья даже не смогла пойти на свой школьный выпускной.

Звезда призналась в одном из интервью, что по сей день помнит, как ее часто избивал отец и что мама никогда не вмешивалась и не защищала ее. Именно из-за своей детской обиды Настасья Самбурская почти не общается сегодня с родителями.

Александр Малинин

Александр Малинин. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Артист разорвал отношения со своим отцом еще в молодости. Тот считал увлечения сына музыкой баловством. По мнению родителя, из Александра получился бы отличный машинист. Малинин не сопротивлялся желаниям отца и поступил туда, куда велели. Но через несколько месяцев бросил учебу, а затем поступил в Свердловскую филармонию на отделение эстрадного искусства.

В то время отношения между Александром и его отцом испортились. Они особо не ссорились, но и не общались. Перед смертью отец звезды хотел помириться с Малининым. Но мечта старика не осуществилась. Во время болезни ему помог Макс Фадеев, который, узнав о состоянии Николая Степановича, выслал ему сто тысяч рублей. У родителя даже не было телефона сына.

Александр Малинин не приехал и на похороны отца — по словам певца, на тот момент он находился за границей. Примечательно, что и сам исполнитель сейчас практически не общается со своими старшими взрослыми детьми.

Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

В своем интервью актриса призналась, что находится с мамой и папой в затяжном конфликте, причина которого лежит в ее детстве. Родители ни когда не верили в ее успех и не уделяли особого внимания ее развитию и воспитанию. Сейчас с ней семья артистки почти не общается. Также она отметила, что всеми силами старается сгладить этот конфликт.

Кристина не делится с родителями своими переживаниями, между ними нет духовной близости. Вообще российская актриса называют головной болью взаимоотношения с мамой и папой. По мнению артистки, все дело в том, что она не умеет прощать. Однако она понимает, что для последующего развития ей необходимо разобраться со своим прошлым. К тому же, она не хочет, чтобы ее маленькая дочка была лишена общения с родными дедушкой и бабушкой. К сожалению, конфликт пока сгладить не получается. Родители российской звезды не готовы на ответные шаги и не стремятся наладить общение.

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитая телеведущая, увы, тоже не познала отцовской любви. Сама она говорит, что это закалило ее характер и помогло добиться серьезных успехов в карьере. Но чувство обиды ее гложет до сих пор.

Ксения признается, что родитель попытался выйти с ней, уже взрослой, на связь. Например, ему не понравилось, что дочь взяла фамилию Бородина, а также то, что она не пригласила его на свадьбу. Но это все сейчас кажется таким неважным, потому что родного человека уже несколько лет нет в живых. Телеведущая простила и отпустила эту ситуацию.

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