Наталья Подольская о новогоднем подарке из детства: «Просто стерла в порошок»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Исполнительница признается, что обожала песню из кинофильма «Карнавальная ночь».

Российская популярная певица Наталья Подольская в детстве записывала песни в собственном исполнении на магнитофон, подаренный ей родителями на Новый год. Именно он стал одним из самых ярких подарков ее детства. Об этом исполнительница рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Елки 10».

Наталья Подольская вспоминает, как однажды на Новый год родители подарили ей магнитофон «Беларусь».

«Это был магнитофон красного цвета, кассетный, конечно же, и был такой треугольный микрофончик с возможностью записывать. Я просто в порошок стерла этот микрофон», — признается исполнительница.

Наталья Подольская вспоминает, как записывала на кассету «Песенку о хорошем настроении» из кинофильма «Карнавальная ночь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Пресняков рассказал о разрыве отношений с Натальей Подольской. В чем признался артист?