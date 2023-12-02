«Это невозможно»: Зеленская не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок
Жена Зеленского выступила против его избрания на второй срок
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Почему она придерживается такого мнения?
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступил против того, чтобы ее супруг избирался на новый срок. Такое заявление она сделала в подкасте издания Economist.
«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», — сказала она.
Глава Украины Владимир Зеленский ранее продлил действие военного положения и всеобщую мобилизацию в стране. В связи с этим запланированные на март 2024 года президентские выборы проводиться не будут. Замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик подчеркивал, что постановления Верховной рады о проведении голосования не было, как и проекта этого постановления.
Сам Зеленский ранее заявлял, что время для проведения выборов еще не наступило. Он называл их неуместными и неактуальными, призывал поставить точку в этом вопросе. При этом украинские СМИ писали о появлении конкурента у Зеленского — свою кандидатуру на пост мог бы выдвинуть главком ВСУ Валерий Залужный.
На днях Верховная рада приняла декларацию об отмене выборов на Украине. Депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев заметил, что в стране почти стартовала избирательная кампания, которая только несла угрозу единству граждан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об изменах Зеленского жене.