Путин подписал указ о сохранении выплат работающим родителям детей-инвалидов
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Со следующего года они будут получать десять тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин подписал указ о сохранении выплат родителям детей-инвалидов. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ устанавливает ежемесячные выплаты в размере десяти тысяч рублей родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Деньги будут получать лица неработающие, либо осуществляющие трудовую деятельность на условиях неполного рабочего дня, в том числе дистанционно или на дому.
При этом для других «неработающих лиц» размер выплат составит 1200 рублей. Указ вступает в силу с 1 января 2024 года.
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