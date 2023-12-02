Два патриота России: SHAMAN встретился с мальчиком Алешей из Белгорода

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский исполнитель дал концерт в столице приграничного региона, собравший несколько тысяч зрителей. Одним из них стал Алеша — мальчик, который в начале СВО встречал колонны российских бойцов.

Популярный российский певец SHAMAN встретился с Алешей — мальчиком из Белгородской области, о котором вся страна узнала благодаря его настоящему патриотизму. Знакомство прошло перед концертом в столице региона. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Российский исполнитель SHAMAN, известный своими патриотическими песнями, дал концерт в Белгороде, собравший несколько тысяч зрителей. Одним из поклонников его творчества является и Алеша, который стал знаменит благодаря своему патриотизму. О ребенке заговорили еще в начале СВО: каждый раз, когда мимо его дома проходила колонна российских бойцов, тот выбегал на обочину и приветствовал их. Вскоре о мальчике узнали по всей стране, а тронутые детской искренностью военные подарили ребенку настоящий шлемофон танкиста. В нем Алеша и пришел на выступление любимого исполнителя.

Два патриота, взрослый и ребенок, встретились за кулисами перед концертом. Знакомство с популярным артистом было заветным желанием Алеши, любимые песни которого — «Я русский» и «Встанем». Мальчик пожарил ему брелок с собственным изображением. SHAMAN поблагодарил ребенка и предложил сделать общую фотографию на память, а после пригласил на концерт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN склонил голову над могилой Михаила Круга.