Суд в Москве арестовал обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; Telegram / Следком / sledcom_press; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На какой срок его заключили под стражу?

Дорогомиловский суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязанской области, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

«В отношении мужчины, обвиняемого в совершении террористического акта в Рязанской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, арестован он на два месяца, до 30 января 2024 года.

Мужчину задержали накануне. В ходе допроса он признался, что 11 ноября установил на рельсы самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало и привело к сходу 19 вагонов грузового поезда. Действовал мужчина по заданию украинских спецслужб, с которыми давно установил связь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции.