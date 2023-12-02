Экс-разведчик Риттер: слова Столтенберга об Украине в НАТО — это безумие

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Киев никогда не получит членство в блоке, подчеркнул эксперт.

Слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о вероятном вступлении Украины в блок являются безумием. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Gegenpol.

«Украина никогда не вступит в НАТО. Столтенберг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться», — сказал он.

Риттер уверен: Украина не может быть членом НАТО в экономическом и военном плане. Кроме того, комментируя выступление Столтенберга, экс-разведчик указал на то, что генсек блока осознал силу российской оборонной промышленности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский начал сомневаться в возможности вступления Украины в НАТО.