Шесть человек попали в больницу в результате ДТП с колонной военных на Камчатке
Трое военных пострадали в ДТП на Камчатке
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Авария произошла на трассе Петропавловск-Камчатский — Елизово.
Водитель автомобиля врезался в колонну военнослужащих в Камчатском крае. Об этом сообщает 5-tv.ru. Предполагается, что за рулем был военный.
ДТП случилось на 26-м км трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово рано утром 2 декабря. Отмечается, что один из пострадавших был в светоотражающем жилете, однако водитель не успел среагировать, поскольку ехал на скорости порядка 80 километров в час. В результате аварии шесть человек госпитализировали и еще нескольким медики оказали помощь на месте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 40 машин столкнулись на трассе Екатеринбурга из-за гололеда.