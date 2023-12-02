Экс-жена Гуфа Королева закрыла все проекты и улетела с больным ребенком в Москву

Фото: Instagram* / therealguf

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При этом у ее дочери была высокая температура и тошнота.

Бывшая супруга рэпера Гуфа Юлия Королева улетела в Москву из Таиланда с больным ребенком. Об этом она рассказала на странице в социальной сети.

«Вот все складывалось так, чтобы я не улетала из Москвы. Я шла против и по итогу все равно вернулась. И эти прекрасно», — написала Королева.

При этом у нее на руках заболевшая дочь. У девочки была высокая температура, тошнота, она вся тряслась. Королева с дочерью перед отъездом бегала по госпиталю в Пхукете, пытаясь получить помощь.

«Я хотела выть волком от стресса. Эти медленные тайцы и отсутствие скорой помощи убивали мою нервную систему. Угадайте когда я ее полечу в Тай? Да. Never», — добавила она.

Королева также заморозила проект про путешествие «из-за не безопасности нахождения». Теперь экс-супруга Гуфа ждет окончания 2023 года и планирует следующий посвятить наслаждению.

В начале лета Гуф опубликовал переписку с бывшей возлюбленной, где девушка заявила о разрыве с музыкантом. Также Королева была недовольна тем, что артист рассказал о каком-то проекте своей первой жене Айзе-Лилуне Ай. Популярный блогер Айза, к слову, постоянно комментирует события в жизни экс-супуга.

Позднее Долматов и Королева развелись, но с тех пор они так и не смогли помириться ради общего ребенка. Несколько дней назад музыкант с кастетом в руках решил пойти на штурм особняка своей экс-супруги на Пхукете. Он отказывался покидать территорию, «пока не проснется ребенок».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что любовник экс-супруги Гуфа побил скандального рэпера, пока тот «прыгал с кастетом».

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