Новый Год к нам мчится: ТОП-5 неочевидных фильмов для праздничного настроения
Фильм «Тариф „Новогодний“» поможет создать новогоднее настроение
Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak
До наступления 2024 года остается меньше месяца.
Какие фильмы посмотреть в канун Нового года? URA.RU составил список современных российских фильмов, которые наполнены праздничной атмосферой.
«Серебряные коньки» (2020)
В основе сюжета рождественская сказка, действие которой происходит в дореволюционном Петербурге. В кинокартине изложена история о курьере-конькобежце Матвее и его знакомством с дочкой крупного чиновника Алисой. Отмечается, что данный фильм, полный приключений, чудес и романтики, понравился многих зрителям во всем мире и стал международным хитом.
«Тариф „Новогодний“» (2008)
Это история, где переплетаются три жанра: комедия, мелодрама и фантастика. Главный герой Андрей сталкивается с невероятной ситуацией, связанной с временными петлями. Он предпринимает попытки повлиять прошлое для спасения жизни девушки, с которой только что познакомился. Нестандартный сюжет и новогодние чудеса отлично подойдут для праздничного вечера.
«О чем еще говорят мужчины» (2011)
Продолжение легендарной комедии «Квартета И», где четверо друзей встречаются перед Новым годом. В ходе дружеской беседы обсуждаются мужские проблемы и радости. Фильм богат остроумными диалогами и глубокой философией о жизни, дружбе и любви.
«Со мною вот что происходит» (2012)
Фильм о двух братьях, которые стремятся отметить Новый год с семьей. Это история о семейных ценностях, взаимопонимании и трудностях, которые возникают в больших городах. Зрители отмечает увлекательную музыкальную составляющую кинокартины.
«Самый новый год!» (2020)
Комедия о ветеринаре Саше, которого настигли несколько проблем перед празднованием дня рождения, выпадающего на 1 января. В новогоднюю ночь герой отправляется в неожиданное путешествие в прошлое, что обещает массу смешных приключений.
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