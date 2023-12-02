Впервые за полтора года Россия стала одним из крупнейших поставщиков зерна в ЕС

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Брюссель нарастил импорт до 180 тысяч тонн.

Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз. Она впервые за последние полтора года вошла в этот топ, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В сентябре Евросоюз увеличил импорт зерна из РФ на 22% за месяц и в десять раз за год, до 180 тысяч тонн. Это максимальное значение с марта 2022 года, которое позволило РФ занять четвертое место в топе экспортеров.

При этом главным направлением импорта для ЕС стала Украина. За месяц поставки выросли на 1%, а за год снизились до 1,2 миллиона тонн. В пятерку также вошли Бразилия, Турция и Канада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ рассматривает запрет на вывоз зерновых. Его могут ввести при достижении запасов критической отметки.