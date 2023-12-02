Скрещивание дельфина с коровой: как и для чего это делают ученые

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Наша планета каждый год теряет множество видов живых существ. Исчезновение грозит даже таким очаровательным животным, как панды и морские свиньи.

Ни для кого не секрет, что наша планета каждый год теряет множество видов живых существ. Исчезновение грозит даже таким очаровательным животным, как панды и морские свиньи.

Пока одни исследователи стараются не допустить этой трагедии, другие работают на «планом Б», который кому-то покажется предельно странным. Хотя бы потому, что он подразумевает получение совершенно безумных гибридов посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Основная цель здесь в том, чтобы проверить, насколько успешно сперматозоиды осеменяют яйцеклетки после размораживания, но в результате подобных тестов дельфины иногда смешиваются с коровами.

Сохранение мужских половых клеток животных, которым грозит уничтожение, является важной задачей. Но это очень ограниченный ресурс. Яйцеклетки же достать еще сложнее, по крайней мере, если речь идет о млекопитающих. Они ведь не откладывают яйца (за исключением ехидн и утконосов), и ученым приходится использовать инвазивные вмешательства.

Поэтому сегодня проводятся эксперименты с образцами, полученными у близких родственников редких животных. Это позволяет провести больше тестов и не беспокоиться о напрасной растрате драгоценного биологического материала. Теоретически эта стратегия способна дать ответ, могут ли те или иные живые существа быть получены в будущем посредством того же экстракорпорального оплодотворения.

Эксперименты ученых

На данный момент эксперименты такого рода привели к появлению, коровоантилоп, овцеоленей и множества других фантастических, хотя бы по названию, животных.

Все упомянутые «мутанты» были умерщвлены сразу после успешного оплодотворения яйцеклеток. Но факт появления соответствующих эмбрионов заслуживает внимания сам по себе.

Все мы знаем, что межвидовое скрещивание крайне проблематично и практически всегда связано с серьезнейшими осложнениями для потомства. Природа особо позаботилась о недопущении подобного оплодотворения. Яйцеклетки млекопитающих имеют внешнюю оболочку, именующуюся «блестящей оболочкой» или Zona pellucida.

Zona pellucida — это слой белков, который, если провести понятную всем аналогию, выполняет функцию вышибалы — он выявляет у сперматозоидов определенные идентификаторы, дающие право пройти внутрь. У большинства чужеродных претендентов их нет. Это значит, что ученым приходится снимать этот слой с яйцеклетки, чтобы получить возможность провести свои эксперименты с созданием гибридов. При этом Zona pellucida не всегда идеально справляется с возложенными на нее обязанностями. Как, впрочем, и большинство профессиональных вышибал. В ходе опытов выяснилось, что чужие сперматозоиды нередко все-таки проникают в яйцеклетку.

Ученые предполагают, что это может происходить вследствие близости пусть разных, но все же родственных видов. Таким образом, понимание механизма преодоления сперматозоидами блестящей оболочки является одним из основных условий успешного освоения технологии экстракорпорального оплодотворения для находящихся под угрозой исчезновения животных. Но чтобы узнать, что именно делает семенную жидкость жизнеспособной, ее нужно подвергнуть серьезным испытаниям. В том числе проверить, насколько эффективно она выполняет свою функцию при соприкосновении с яйцеклетками менее близких животных.

Гибриды дельфина и коровы

В 2015 году группа исследователей описала эксперименты именно этого рода. Ученые попытались создать гибрид дельфина и коровы, не удаляя Zona pellucida яйцеклеток. При этом выяснилась совершенно потрясающая вещь. Мужские половые клетки дельфинов оказались настолько сильны, что прикреплялись к яйцеклеткам коров даже лучше, чем бычьи. Но это вовсе не означает, что мы можем ожидать появления на суше или на море милых и томных существ, дающих молоко и спасающих людей. По той простой причине, что прикрепление сперматозоида к яйцеклетке — это только первая часть процесса.

Дальше в обозначенной паре возникали сложности, и ученые смогли получить всего несколько гибридных эмбрионов. В любом случае, им удалось установить, что дельфин может оплодотворить корову, просто вероятность этого не так высока, как при естественных внутривидовых отношениях. Что, наверное, к лучшему.

Экспериментаторы на достигнутом не остановились. Поняв, что гибридизация возможна между дельфинами и коровами, они попытались оплодотворить и мышей. Положительный результат удалось получить и в этом случае, хотя процент успешных зачатий был еще ниже.

Несмотря на очень далекое родство двух видов и катастрофическое несовпадение внутренних структур половых клеток, несколько яйцеклеток грызунов все же были оплодотворены. Остается выяснить, чем объясняется низкий процент зачатий.

Возможно, все дело именно в разных принципах работы одних и тех же механизмов размножения. В частности, под подозрение попадают центросомы. Они облегчают деление клеток, но у мышей они находятся в яйцеклетке, а у дельфинов и коров в мужских половых клетках. Таким образом, мизерный процент фертилизации грызунов может объясняться наличием слишком большого количества центросом.

В общем, научная работа в этой области знаний продолжается. Хочется надеяться, что она внесет свой вклад в спасение находящихся под угрозой исчезновения животных. С созданием полезных и интересных гибридов тоже, как кажется, можно поэкспериментировать, но только очень осторожно. Чтобы не напугать людей и не причинить страдания самим этим существам.

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