Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Их пара восхищала многих. Гармоничный союз, двое детей и трогательное отношение друг к другу — казалось, так будет вечно.

Когда 30-летний Нахапетов впервые встретил 18-летнюю Глаголеву, то понял: такая простая и естественная девушка — его мечта. Он видел многих красавиц актрис, но Вера была совершенно особенной. Пару Глаголевой и Нахапетова называли одной из самых красивых в стране, но их счастье не стало вечным.

В 1974 году Вера Глаголева окончила школу и случайно за компанию с подругой попала на пробы к фильму «На край света…», режиссером которого был Родион Нахапетов. Главная претендентка на роль не смогла прийти, чтобы подыграть партнеру. Вера ее заменила и стала звездой.

Держалась Глаголева уверенно, ничуть не волновалась. Ведь всерьез актрисой она становиться не собиралась. Но оператор фильма и сам Нахапетов обратили внимание на эту симпатичную и простую девушку.

Упустить ее Родион не мог: решил, что обучит Веру актерскому мастерству. А потом и сама Глаголева так увлеклась кино, что забыла о планах продолжать спортивную карьеру.

Все привело к романтическим отношениям, которые завязались между начинающей актрисой и режиссером на съемках фильма «На край света…»

В 1975 году пара сыграла свадьбу, в 1978 у Глаголевой и Нахапетова появилась дочь Анна, а еще через пару лет — дочь Мария. Параллельно актриса много снималась: сыграла в фильме «В четверг и больше никогда» Эфроса и появлялась почти в каждом новом фильме Нахапетова.

В середине 1980-х состоялась премьера картины «Зонтик для новобрачных». Она вышла в прокат не только в СССР, но и в ГДР и Финляндии.

Глаголева так и не получила актерского образования. Но подкупала зрителей умением не играть, а проживать эмоции: искренне, чисто. Нахапетов не скрывал ревности. Он отговорил Веру поступать в театральный вуз, опасаясь, что там закрутится студенческая жизнь, и он потеряет своего «ангела».

Нахапетов настаивал также, чтобы Глаголева не устраивалась в театр на Малой Бронной, куда ее лично пригласил сам Эфрос. Родион уверял: Вере будет трудно в театре, она столкнется с недобрым актерским миром. И она снова послушала мужа, хотя потом и пожалела.

Пара Нахапетова и Глаголевой восхищала многих. Гармоничный союз, двое детей и трогательное отношение друг к другу — казалось, так будет вечно. Но в конце 1980-х годов режиссер отправился в США, чтобы достичь новых карьерных высот. Договорились: он освоится на новом месте, а потом и Вера с детьми подтянутся.

Но жизнь на чужбине так затянула, что Нахапетов начал отдаляться от семьи. И дело не только в расстоянии.

В 1989 году в США режиссер познакомился с Натальей Шляпникофф — продюсером, активной дамой, которая во многом помогла Нахапетову. Потом чувство благодарности сменилось влюбленностью. И Родион Нахапетов оказался перед непростым выбором. На родине — любящая и спокойная Вера, дети. Рядом — яркая Наталья, которая мечтала об одном: чтобы Нахапетов выбрал ее.

Когда Вера Глаголева с дочерьми приехала в Нахапетову, она поняла все без слов. Сохраняла привычное спокойствие и достойно приняла расставание. А вот девочки поставили отцу ультиматум: или они, или Наталья. Нахапетов выбрал жизнь с американкой.

Глаголева не стала выяснять отношения только ради детей. Но знакомые говорят, что простить Нахапетова она так и не смогла. Просто в силу темперамента и воспитания держала эмоции в себе. Вскоре Глаголева снова вышла замуж, еще раз стала мамой, нашла отдушину в режиссуре и воспитании детей.

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