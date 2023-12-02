Северная Корея пригрозила США нейтрализовать их спутники

КНДР расценит вмешательство в работу ее спутников как объявление войны

Фото: www.globallookpress.com / nasa

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Северная Корея пообещала так ответить на любые вмешательства Вашингтона.

Власти КНДР пообещали, что будут расценивать вмешательство в работу их спутников как объявление войны. Об этом сообщает Reuters.

«Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны», — говорится в публикации.

При этом КНДР готова ответить на любое вмешательство Соединенных Штатов. В частности, Северная Корея пообещала ликвидировать жизнеспособность американских разведывательных спутников.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный спутник КНДР сделал снимки Пентагона и Белого дома США.