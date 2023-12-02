Вон отсюда: мужчина из Ирландии запугал украинских беженцев

Фото: www.globallookpress.com / Denis Thaust

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Инцидент проверяют правоохранители.

В ирландской деревне Фалкарр мужчина в маске запугал украинских беженцев. Об этом сообщает Highland Radio.

«Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыка и скандировал: «вон, вон, вон», — говорится в публикации.

По словам очевидицы, беженцев охватил «ужасающих страх». Сейчас местные правоохранители проводят расследование инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал, что у украинских беженцев отнимают детей в Европе.