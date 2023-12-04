🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К чему стоит прислушаться представителям зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 4 декабря, убывающая Луна будет излучать необходимые для каждого знака энергии. Для одних это время станет полезным для раздумий о своих ценностях, для других — переходить от слов к действиям.

♈ Овны

Овны, не позволяйте неприятным ситуациям притуплять свой блеск. Каждый раз, когда вы слышите неприятный комментарий о себе, сделайте своей личной задачей сиять еще ярче и говорить свою правду еще громче. Энергия, которую вы излучаете, привлечет в ваш мир единомышленников, которые хотят творить магию вместе с вами.

Космический совет: настало время для открытия бизнеса.

♉ Тельцы

Тельцы, невозможно всегда быть любовью и светом для других. Но и бесконечно дуться или погружаться во тьму обиды тоже не стоит. Поймите, что все происходит ради вашего блага. Поймите, что у Вселенной есть план для вас, и иногда проявление того, что соответствует вашему благу, требует уничтожения того, что ему не соответствует.

Космический совет: проведите время со своей половинкой.

♊ Близнецы

Близнецы, боль неизбежна, но страдание — необязательно. Прямо сейчас у вас есть возможность сменить точку зрения. Признать свои обстоятельства катализатором роста. Чем меньше вы цепляетесь за свои жесткие представления о том, как все должно или не должно быть, тем больше вы будете трансформироваться.

Космический совет: усердно поработайте.

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♋ Раки

Вместо того чтобы искать виноватых, обратите свой взгляд внутрь себя, Раки. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу мудрости и к тому, что он открывает вам в данный момент. Знайте, что убывающая Луна предоставляет вам прекрасную возможность трансформировать то, что больше не служит вашему благу. Когда дело доходит до межличностных отношений, практикуйте честность.

Космический совет: завершите все важные дела.

♌ Львы

У каждого из нас были эфемерные романы, и вы не исключение, Львы. Однако то, для чего вы сейчас освобождаете место, — это романтика другого рода. Любовь, построенная на взаимном уважении и доверии, которая будет становиться все сильнее и сильнее по мере вашего продвижения по жизни. Итак, позвольте себе визуализировать будущее и ясно сообщать о своих потребностях и желаниях на каждом этапе пути.

Космический совет: проведите вечер в семейном кругу.

♍ Девы

Девы, если вы чувствуете себя потерянными или запутавшимися на своем пути — это нормально. Ощущение пустоты тоже может являться посланием Вселенной. Может, пора что-то менять в жизни? Преодолейте дискомфорт, который проявляется в вашей жизни в данный момент.

Космический совет: помогите нуждающимся.

♎ Весы

Ясность — ваш величайший дар прямо сейчас. Вы знаете, Весы, для чего вы здесь, и не боитесь проявить себя как самую яркую и смелую версию. Это ваш знак продолжать делиться своей уникальностью с миром и продолжать сеять семена перемен в коллективном сознании. Итак, посмотрите своим страхам в глаза и продолжайте идти вперед!

Космический совет: отправляйтесь в путешествие.



♏ Скорпионы

Двигаясь по каравану жизни, мы встречаем множество людей. Кто-то будет танцевать с нами до самого конца, а кто-то неожиданно исчезнет. Знайте, Скорпионы, что бы ни происходило сейчас, это часть плана Вселенной. Если вам нужно с чем-то или кем-то попрощаться, то сделайте это без лишних раздумий.

Космический совет: откройтесь для общения.

♐ Стрельцы

Стрельцы, для вас декабрь несет с собой тему радикальных перемен. Приготовьтесь отпустить что-либо или кого-либо, кто не служит вашему благу. Освободившись от устаревших идей, которые вас сдерживали. Но не воспринимайте это как знак надвигающегося мрака. Воспринимайте это как напоминание о необходимости привести себя в соответствие с той жизнью, которую вы действительно желаете для себя.

Космический совет: примите новое предложение.

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♑ Козероги

Когда мы впервые начинаем свое духовное путешествие, мы ожидаем, что на каждом этапе нас встретят радуга и солнечный свет. Но на физическом плане дела обстоят иначе. Процесс внутреннего освещения, по сути, означает принесение света в так называемые темные части. Козероги, это включает в себя встречу с нашими темными сторонами, нашими страхами. Что-то подсказывает нам, что по пути вы обнаружите скрытые сокровища!

Космический совет: не снимайте с себя ответственность.

♒ Водолеи

Водолеи, интуиция — это не какой-то потусторонний феномен. Это просто внутренний голос мудрости, который ведет нас по жизни. Выйдите за пределы своего рационального разума и позвольте себе охватить магию, которая окружает вас в этот момент. Что-то подсказывает нам, что это позволит вам изменить свою жизнь к лучшему.

Космический совет: не доверяйте малознакомым людям.



♊ Рыбы

Все наши действия имеют кармические последствия. Знайте, Рыбы, что действия, которые вы предпринимаете сейчас, окупятся в долгосрочной перспективе. Таким образом, в вашей жизни появляется тема баланса и гармонии. Проводите ли вы достаточно времени с людьми, которых любите? Культивируете ли вы спокойствие? Если вы позволили суете взять над вами верх, то пришло время начать перестраиваться.

Космический совет: проявите фантазию во всех начинаниях.

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