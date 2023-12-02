«С кем он мне изменяет»: Лейсан Утяшева раскрыла неожиданный факт из жизни с Павлом Волей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

«Соперница», которая может полностью поглотить внимание Павла Воли, оказалась очень необычной.

Спортсменка Лейсан Утяшева снова заговорила об изменах в семье. Но в беседе с Георгием Лобушкиным на Toutube все-таки откровенно назвала «соперницу», которая может отнять все внимание ведущего Павла Воли. Оказалось, что это еда.

«С кем он мне изменяет — это с пюре. Я даже не берусь готовить пюре, потому что всегда будет не так, будет много комочков», — цитируют Утяшеву dni.ru.

Звездная пара наслаждается семейной жизнью с 2012 года, за это время Воля и Утяшева успели дважды стать родителями. Сначала у них родился сын Роберт в 2013 году, а через три года дочка — София.

Сплетники шепчутся о том, что шоумен Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева собираются развестись уже много лет. Недавно в сети вновь появилось обсуждение о том, что у звезды есть любовница, поэтому в скором времени пару ожидает громкий бракоразводный процесс. Супруги так часто опроврегают слухи о разрыве и изменах, что иногда кажется — они сильно от этого устают. Иногда Лейсан Утяшева, увидев очередную «утку», не выдерживает и гневно комментирует ее в сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Воля и Утяшева прокомментировали новости об очередном расставании.