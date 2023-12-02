Баба Яга из Петербурга: старушка убивала и расчленяла людей в своей квартире

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Первой жертвой пенсионерки стал, предположительно, ее муж.

На фоне возросшего интереса киноделов к историям о серийных убийцах в соцсетях вспомнили о старушке-потрошительнице из Петербурга. Откуда же еще! Каждое свое убийство она, вероятно, хотела запомнить, поэтому вела дневник, в котором описывала (с переводом на английский и немецкий) детали преступлений. Доказанных — два, за них «купчинская Баба Яга» и была арестована в 2015 году. На суде женщина кокетничала, улыбалась и посылала в объективы камер воздушные поцелуи. Говорила, что «шла к своему преступлению десять лет».

Тамара Митрофановна Самсонова родилась в 1947 году в городке Ужур Красноярского края, учиться на лингвиста поехала в Москву, потом перебралась в Петербург, где встретила будущего мужа Алексея Самсонова. По данным прессы, детально изучавшей вопиющую историю, работала в сфере туризма до выхода на пенсию, страдала шизофренией, проходила лечение в психиатрических клиниках. Сейчас ей 76 лет. В 2000 году женщина обратилась в полицию и заявила о пропаже мужа, поиски ничего не дали. Не исключено, что от рук супруги несчастный и погиб.

Освободившуюся после «исчезновения» супруга комнату Самсонова стала сдавать. В 2003 году у нее поселился квартирант, 44-летний приезжий из Норильска. В чем заключался конфликт и был ли он вообще, не установлено. Но от квартиранта «божий одуванчик» избавилась. Тело, как установило следствие, расчленила и частями вынесла на улицу. Полиция изучала останки мужчины и лежавшие рядом вырванные из книги листы, но убийцу не нашли.

В 2015-м на пути потрошительницы оказалась пожилая Валентина Уланова, она жила на той же улице. Она приютила Самсонову, у которой в доме якобы шел ремонт. Поначалу жили спокойно, а после начали ссориться, Уланова попросила собрать вещи. Вместо этого квартирантка раздобыла феназепам, отравила приятельницу, а потом принялась разделывать труп — отрезала голову, распилила торс пополам, затем измельчала ножом. Куски завернула в шторку из ванной и отнесла к прудику неподалеку.

Личность погибшей, часть тела которой оставалась в квартире Самсоновой, установили быстро, опрос знакомых привел к убийце, камеры наблюдения сняли, как она носит кастрюльки и пакеты туда-сюда, сообщается в материале KP.RU. В ее доме были следы крови, в ванной не хватало шторки. Полицейских встретила худенькая интеллигентная старушка: дверь покорно открыла, впустила, отпираться не стала. В зале суда она позже говорила, что Уланова ее мучила, насиловала, потому она и решила убить и завершить жизнь в тюрьме — там спокойнее, да и государство схоронит.

В квартире Самсоновой нашли и книгу без некоторых страниц, испачканную кровью жертвы 2003 года. А еще дневник на трех языках, в котором описывался десяток убийств. Доказаны два, старушку по результатам экспертизы признали невменяемой и опасной, направили на принудительное психиатрическое лечение. Примечательно, что соседи прежде не раз обращались к правоохранителям с жалобами. Самсонова стучала по батареям, раздевалась у окна, вела себя пугающе. Жильцы собирали подписи и однажды отправили ее на лечение, в психбольнице Тамара Митрофановна провела два месяца и вернулась домой. И почти сразу подселила квартиранта. Когда в суде ее арестовали на месяц, старушка аплодировала.

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