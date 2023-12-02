«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно»: Лавров осадил немецкую журналистку

Лавров поправил немецкую журналистку при попытке исказить его слова об ОБСЕ

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Дипломат мягко поставил представительницу западной прессы на место.

Казус с европейской журналисткой вновь произошел на пресс-конференции с Главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Все это случилось во время беседы с прессой по итогам заседания СМИД.

На пресс-конференции Лавров высказался на тему итогов саммита, сообщив, что они ему безразличны. Но немецкая журналистка, задавая вопрос, истолковала слова российского министра совершенно иначе, утверждая, что он не верит в яркое будущее ОБСЕ.

Дипломат представительницу СМИ Германии внимательно выслушал, но, отвечая на вопрос, упрекнул ее в некорректном цитировании.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. <… > Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать», — сказал Лавров.

Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ состоялось в Северной Македонии, встречи министров иностранных дел проходили 30 ноября и 1 декабря.

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