Черно-белая политика: как панды стали главными дипломатами Китая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Qiaoqiao; Reuters; 5-tv.ru

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Две гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вскоре будут возвращены на родину из Великобритании, а в ноябре семья мишек покинула США.

Две гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь, переданные Великобритании в декабре 2011 года, вернутся на родину в Китай в декабре. Об этом на брифинге рассказал журналистам официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Эти бамбуковые медведи были единственными представителями своего вида во всей стране, жили они в зоопарке Эдинбурга. Пушистые дипломаты переехали в рамках соглашения между зоологическим обществом Шотландии и китайской ассоциацией охраны дикой природы. Договор был рассчитан на десять лет, но пандам пришлось задержаться на два лишних года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора», — сказал в ходе выступления Ван Вэньбинь.

По словам пресс-секретаря МИД КНР, китайская сторона уже с нетерпением ждет возвращения пушистых земляков, дома уже все готово к их приезду. Дипломат подчеркнул, что Пекин готов и дальше сотрудничать с зарубежными партнерами, в число которых входит Великобритания, заботиться вместе об исчезающих видах животных, о биоразнообразии. А также налаживать дружбу между народами Китая и других государств.

Китай забирает своих панд из США

Панда Мэйсян с детенышем в зоопарке Вашингтона. Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; Reuters; 5-tv.ru

В ноябре целое семейство панд — Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи — покинуло зоопарк Вашингтона, США. Эти трое совершили путешествие через океан в 2000 году, пару также планировалось оставить в стране на десять лет, но на этот раз вмешался не только коронавирус, но и большие чувства. Соглашение продлевалось несколько раз, а в 2020 году у медведей родился малыш, мальчик. Тогда же представители вашингтонского зоопарка подписали с китайской стороной новый договор сроком действия на три года, то есть до конца 2023-го.

В этом году КНР забрала из зоопарка Мемфиса, штат Теннесси, панду Я Я. В США животное прожило 20 лет, но на родину его решили отвезти не просто потому что пора, а после трагедии. В начале года умерла ее соседка и мама Лэлэ. В китайских соцсетях активно обсуждался слух о недостаточно чуткой заботе американцев о животном. «Арендаторов» медведя обвиняли в безответственности, звучали заявления, мол, в Мемфисе несчастную китайскую гостью заморили голодом. Некоторые пользователи требовали немедленного возвращения Я Я домой — пока не стало слишком поздно. Более того, на фото панды выглядели не просто голодными, но и больными.

Измученная панда Я Я из зоопарка Мемфиса. Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; Reuters / XINHUA NEWS AGENCY; 5-tv.ru

Два других американских зоопарка, что находятся в Атланте и Сан-Диего, тоже надолго панд не задержат, их должны отправить в Китай до конца следующего года. Когда это произойдет, в Соединенных Штатах больше не останется панд, это произойдет впервые за полвека. Нередко ситуацию с мишутками в прессе обсуждали в контексте дипломатического диалога. Так ситуацию с массовой высылкой панд связывали с ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном.

В феврале 2023-го с пандами прощались японцы. Обратно в Китай уехал самец Юн Мин, а вместе с ним дочки-близнецы Ин Бинь и Тао Бинь. Юн Мин родился в Пекинском зоопарке в 1992 году, третий день рождения он уже встречал в Стране восходящего солнца. Всего у лохматого героя-любовника (по человеческим меркам ему сейчас около 90 лет) 16 детей, 23 внука и трое правнуков. Старичок остается рекордсменом в плане производительности, он является самым пожилым бамбуковым медведем, успешно размножающимся в неволе. Юн Мин отправился доживать свой век в Китайский центр охраны и исследования больших панд в Чэнду, провинция Сычуань.

В Москве у китайских панд родился детеныш

Малыш панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке. Фото, видео: Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru

Живут панды и в Московском зоопарке. Жуи и Диндин прибыли в столицу России в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Для парочки, которая впоследствии отказалась делить общую жилплощадь и «разъехалась», тогда построили внушительный вольерный комплекс на территории зоопарка. Кроме того, все сотрудники на месте прошли специальное обучение в китайском питомнике в течение нескольких месяцев. Когда Жуи и Диндин подросли, их познакомили, в конце августа у них родился медвежонок.

Панды в зоопарках всего мира являются частью дипломатической стратегии КНР. Государство предоставляет своих животных в знак доброй воли и и поддержки партнерского сотрудничества между странами. Однако никто никого и никому не дарит. Звери переезжают только в случае согласия с условиями дипломатического переселения. В договоре, в частности, сказано, что панды и их детеныши, неважно, где рожденные, при любых обстоятельствах остаются собственностью Китая, как и их потомство.

Панда-дипломатия

Панда по кличке Ань-Ань — один из самых редких экспонатов Московского зоопарка, 1968 год. Фото: Мусаэльян Владимир / Фотохроника ТАСС

Большая панда — неофициальный символ КНР, власти страны предлагают партнерам этих животных как инструмент публичного проявления налаженных дипотношений уже давно. Первые панды в США были подарком супруги лидера довоенного Китая, а позднее президента Тайваня Чана Кайши. До 1942 года китайские власти отправили в США и Европу 14 панд, затем последовала долгая пауза. Когда к власти пришел Мао Цзэдун, многие страны отказались от взаимодействия, тогда черно-белые дипломаты стали разъезжать по Советскому Союзу и Северной Корее. В 1957 году в СССР в знак дружбы прислали самца по кличке Пин-Пин, а через два года — еще одного самца, которого звали Ань-Ань.

В 1972-м американо-китайские связи возобновились, во время визита в КНР президента США Ричарда Никсона и его жены Пэт был сделан очередной добрый жест. Пэт умилилась, взглянув на портсигар с изображением панд. Говорят, она поделилась восторгом с премьер-министром Чжоу Эньлаем, и он поспешил пообещать: «Я вам несколько дам». Первая леди сначала подумала, что ей предлагают сигарету, оказалось — панд. В качестве ответного подарка американские дипломаты почему-то вручили китайцам овцебыков Мильтона и Матильду. Копытным в Китае было плохо, особенно Мильтону — он болел, грустил и в конце концов съел что-то острое и умер. Об этом в 1975 году написали в статье The Times с пометкой, что Матильда оказалась более живучей. Может, еще тогда что-то не заладилось, и вот теперь в Штатах снова нет пушистых дипломатов?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как растет детеныш панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке.