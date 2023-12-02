Израиль совершил ракетный удар по окрестностям столицы Сирии

Фото: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani

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Сирийские военные задействовали системы ПВО.

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) атаковали окрестности столицы Сирии — Дамаска, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya в Telegram-канале.

Известно, что для отражения атаки были задействованы средства ПВО страны. Подробности о разрушениях и пострадавших пока не публикуются. Израиль официально не комментирует происходящее.

ЦАХАЛ периодически наносит удары по территории арабской республики.

В МИД РФ отмечали, что подобные действия Израиля — грубейшее нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военную базу США на востоке Сирии атаковали 15 ракетами. Это, кстати, не первая атака Израиля по территории соседних стран. 31 октября израильская армия ЦАХАЛ нанесла удары по Сирии и Ливану в ответ на ракетные пуски из этих стран по Израилю. Из сектора Газа при этом производятся атаки в сторону европейского государства. 5-tv.ru публиковал репортаж с места событий.