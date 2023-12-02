Юрий Башмет признан человеком года по версии Russian Creative Awards

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Во время награждения Юрий Башмет вспомнил слова мамы.

Народный артист СССР, Герой труда РФ, альтист и дирижер Юрий Башмет признан человеком года, оказавшим влияние на развитие креативных индустрий России. Награду деятелю культуры вручили на церемонии III Российской национальной премии Russian Creative Awards.

Башмет признался что еле-еле успел на премию, потому что приехал с открытия «Декабрьских вечеров» в Пушкинском музее.

«Я всегда радуюсь, когда меня чем-то награждают. Даже, если не за что было бы. Это мама мне моя когда-то говорила: „Так, как ты себя сам критикуешь и ругаешь, тебя никто не будет критиковать и ругать. Поэтому когда хвалят — цени это“. Я сам знаю, что получилось, что не получилось. Классическая музыка — это вечный жанр, пусть на меня не обижается мой дружище Игорь Бутман», — с улыбкой сказал Юрий Башмет.

Альтист и дирижер Юрий Башмет признался, что ему нравится менять форматы, чтобы люди все больше и больше приходили на концерты классической музыки, а также поделился успехами за 2023 год и поблагодарил всех за награду.

В концертном зале «Зарядье» 1 декабря состоялась ежегодная церемония вручения российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2023.

В этом году заявки на участие подали свыше тысячи проектов со всей России, наибольшее число которых поступило из Москвы, Белгородской и Московской областей. Самыми популярными номинациями среди соискателей стали «Культурный код», «Просветительский проект» и «Креативное событие года».

В состав жюри вошли представители цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других направлений креативных индустрий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцам СВО на музыкальной премии вручили сертификаты на миллион рублей за уничтоженные танки.