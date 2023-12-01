Минюст включил в реестр иноагентов сотрудников «Телеканала Дождь»*

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Список ощутимо пополнился, но три организации из него исключили.

Минюст РФ обновил список лиц и организаций, признанных в стране иноагентами. В реестр вошли правозащитница Анастасия Буракова* и писатель Игорь Эйдман*.

Они оба распространяли недостоверную информацию о ситуации в России, принимаемых властями решениях, выступали против спецоперации и также в публичном пространстве распространяли фейки об СВО. Эйдман также открыто выражал поддержку ВСУ.

Минюст указал, что в число иноагентов вошло также иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием «Телеканал Дождь»*. В сообщении Минюста отмечается, что структура стала площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Ведомство добавило, что признанные иностранными агентами лица освещали СВО в негативном ключе, а также распространяли фейки об армии.

Проект «Ковчег»*, включенный в список, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о России.

Из списка иноагентов вычеркнуты ООО «Телеканал Дождь» и региональный благотворительный фонд «Самарская губерния» в связи с прекращением осуществления деятельности, также исключена организация «Открытый Петербург» по причине ликвидации.

* — признан иноагентом в России