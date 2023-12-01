Приговоры получили более 240 участников беспорядков аэропорту Дагестана

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

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Ущерб от их действий власти региона оценивают в сотни миллионов рублей.

Более 240 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы были привлечены к ответственности. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на Верховный суд Дагестана.

Массовые беспорядки в аэропорту столицы республики прошли 29 октября 2023 года. Тысячи человек проникли на территорию аэропорта и заблокировали самолет, прилетевший из Израиля, а также скандировали лозунги в поддержку Палестины. Власти региона оценили ущерб в сотни миллионов рублей.

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По данному факту правоохранители провели ряд проверок, допросили сотни свидетелей, а участники были привлечены к ответственности. 242 человека, согласно решению суда, заплатят штрафы, получат административный арест будут выполнять обязательные работы.

«Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту по статьям 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП РФ. Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от одного до десяти суток, на 94 наложен административный штраф от трех до десяти тысяч рублей, 42 назначены обязательные работы», — рассказала руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Правоохранители также установили личность владельца Telegram-канала, призывающего жителей Дагестана. Им является 47-летний Абакар Абакаров, сбежавший из России еще в 2016 году. Сейчас он скрывается от российских властей в Турции.

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