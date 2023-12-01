Завод шампанских вин «Новый Свет» выиграл приз «Вкус качества»

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Всего от Крыма на конкурсе была представлена продукция 17 предприятий, занимающихся в том числе производством сыров, творога, мучных полуфабрикатов, хлебобулочных и колбасных изделий.

Завод шампанских вин «Новый Свет» стал обладателем приза «Вкус качества» на всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России». Об этом рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

«Продукцию наших двух винодельческих предприятий, АО «Завод шампанских вин «Новый Свет» и АО «Солнечная долина», отметили на федеральном уровне. Она попала в золотую сотню лучших товаров России», — рассказал он пресс-службе ведомства.

Всего от Крыма на конкурсе была представлена продукция 17 предприятий, занимающихся в том числе производством сыров, творога, мучных полуфабрикатов, хлебобулочных и колбасных изделий.

Три медали за достижения в области качества получили руководители предприятий «Новатор», «Новый Свет» и «Лингвист». Также 17 специалистам, следящим за качеством продукции на предприятиях, вручили удостоверения и значки «Отличник качества».